adidas Aktie News: adidas wird am Nachmittag ausgebremst

Aktien in diesem Artikel adidas 152,18 EUR

Die adidas-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 154,52 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 153,76 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 159,42 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 195.419 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.08.2021 markierte das Papier bei 307,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,73 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.08.2022 (153,52 EUR). Mit Abgaben von 0,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 215,27 EUR.

Am 04.08.2022 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,88 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5.596,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.077,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte adidas am 09.11.2022 vorlegen. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 08.11.2023.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 6,91 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

