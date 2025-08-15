adidas Aktie News: adidas am Nachmittag behauptet

Notierung im Fokus

Die Aktie von adidas zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Die adidas-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 168,80 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die adidas-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 168,80 EUR. Kurzfristig markierte die adidas-Aktie bei 169,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die adidas-Aktie bis auf 167,20 EUR. Mit einem Wert von 168,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 164.984 adidas-Aktien gehandelt.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 263,80 EUR an. Mit einem Zuwachs von 56,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 160,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 5,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,03 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 250,25 EUR an.

adidas veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,06 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,95 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5,82 Mrd. EUR eingefahren.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,61 EUR je adidas-Aktie belaufen.

