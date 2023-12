adidas Aktie News: adidas fällt am Nachmittag tief

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,3 Prozent auf 184,14 EUR.

Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel um 17:35 Uhr um 5,3 Prozent auf 184,14 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die adidas-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 181,68 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 183,00 EUR. Zuletzt wechselten 1.035.464 adidas-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (198,80 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. 7,96 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.12.2022 bei 123,86 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 48,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 186,82 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 08.11.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,38 Prozent auf 5.999,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.408,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte adidas am 06.03.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 05.03.2025 präsentieren.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,78 EUR je Aktie.

