adidas Aktie News: adidas am Freitagvormittag mit Aufschlag

Das Papier von adidas konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 148,54 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 148,92 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 148,22 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 59.409 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 248,10 EUR. Gewinne von 40,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2022 Kursverluste bis auf 93,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 59,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 153,46 EUR je adidas-Aktie aus.

adidas ließ sich am 20.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,34 EUR, nach 2,34 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.408,00 EUR umgesetzt, gegenüber 5.752,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte adidas am 08.03.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 06.03.2024 dürfte adidas die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2022 1,97 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

