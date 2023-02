adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel adidas 138,96 EUR

Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 139,64 EUR. Bei 141,24 EUR erreichte die adidas-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 140,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 281.630 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 22.03.2022 erreichte der Anteilsschein mit 220,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 36,76 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 93,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 154,54 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 10.02.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5.205,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.752,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 08.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 06.03.2024 dürfte adidas die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2022 1,78 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

