adidas Aktie News: adidas am Dienstagmittag behauptet

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von adidas. Anleger zeigten sich zuletzt bei der adidas-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 188,14 EUR.

Bei der adidas-Aktie ließ sich um 11:49 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 188,14 EUR. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 189,14 EUR an. Das Tagestief markierte die adidas-Aktie bei 187,24 EUR. Bei 188,38 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 52.209 adidas-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 198,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 5,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 137,54 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 36,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,522 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 181,77 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte adidas am 08.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 5.999,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.205,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte adidas am 13.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von adidas rechnen Experten am 05.03.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass adidas 2023 einen Verlust in Höhe von -0,120 EUR ausweisen wird.

