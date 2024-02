adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit angezogener Handbremse

So bewegt sich adidas

Die Aktie von adidas hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die adidas-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 188,06 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der adidas-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 188,06 EUR. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 190,08 EUR an. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 187,24 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 188,38 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 117.515 adidas-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 198,80 EUR. 5,71 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 137,54 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,86 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,522 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 181,77 EUR für die adidas-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 08.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.999,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.205,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte adidas am 13.03.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von adidas.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,120 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

