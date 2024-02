adidas Aktie News: adidas am Vormittag nahe Vortagesschluss

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von adidas zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die adidas-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 188,34 EUR.

Mit einem Wert von 188,34 EUR bewegte sich die adidas-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die adidas-Aktie legte bis auf 188,86 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 187,96 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 188,38 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.345 adidas-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 198,80 EUR. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 5,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 137,54 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 26,97 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,522 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 181,77 EUR an.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 5.999,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.205,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2024 terminiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 05.03.2025.

Laut Analysten dürfte adidas im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,120 EUR einfahren.

