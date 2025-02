adidas Aktie News: adidas am Mittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von adidas. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 247,10 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 247,10 EUR. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 243,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 245,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 82.895 adidas-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 263,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 6,76 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2024 bei 180,82 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 26,82 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,53 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 258,08 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 29.10.2024. Das EPS lag bei 2,48 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von -2,12 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,44 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,81 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte adidas am 05.03.2025 vorlegen. adidas dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.03.2026 präsentieren.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

