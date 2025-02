adidas Aktie News: adidas gibt am Donnerstagnachmittag nach

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von adidas. Das Papier von adidas befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 244,20 EUR ab.

Die adidas-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 244,20 EUR. Zwischenzeitlich weitete die adidas-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 243,30 EUR aus. Mit einem Wert von 245,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 138.563 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei 263,80 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 8,03 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2024 (180,82 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 25,95 Prozent sinken.

adidas-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,53 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 258,08 EUR je adidas-Aktie aus.

adidas veröffentlichte am 29.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,48 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -2,12 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 33,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,44 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,81 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von adidas rechnen Experten am 11.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,18 EUR je adidas-Aktie belaufen.

