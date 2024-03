adidas Aktie News: adidas am Mittag auf grünem Terrain

adidas im Fokus

Die Aktie von adidas zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 205,75 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 205,75 EUR zu. Die adidas-Aktie legte bis auf 206,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 204,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 64.082 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 14.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 208,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 29.03.2023 auf bis zu 140,46 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 31,73 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,24 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 189,92 EUR.

Am 13.03.2024 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 4.812,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 7,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5.205,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert. Schätzungsweise am 02.05.2025 dürfte adidas die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,69 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

