adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

So entwickelt sich adidas

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von adidas. Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 207,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 207,10 EUR. Kurzfristig markierte die adidas-Aktie bei 208,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 204,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 170.619 adidas-Aktien.

Am 14.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 208,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,82 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 140,46 EUR am 29.03.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,18 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,24 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 189,92 EUR je adidas-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 13.03.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,36 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas ein EPS von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 4.812,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5.205,00 EUR umgesetzt worden.

Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 02.05.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,69 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel in der Gewinnzone

Bernstein Research gibt adidas-Aktie Market-Perform

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 fester