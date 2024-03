adidas Aktie News: adidas am Mittwochvormittag im Aufwind

So entwickelt sich adidas

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von adidas. Die adidas-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 205,00 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. Die adidas-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 205,25 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 204,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.261 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 14.03.2024 markierte das Papier bei 208,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 1,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 140,46 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 31,48 Prozent wieder erreichen.

Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,24 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 189,92 EUR.

adidas gewährte am 13.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,55 Prozent auf 4.812,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.205,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte adidas am 30.04.2024 präsentieren. adidas dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 02.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,69 EUR je adidas-Aktie belaufen.

