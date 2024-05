adidas Aktie News: adidas am Montagmittag leichter

Aktie im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 223,00 EUR.

Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:46 Uhr um 0,4 Prozent auf 223,00 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte adidas-Aktie bei 222,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 223,70 EUR. Bisher wurden heute 37.166 adidas-Aktien gehandelt.

Am 29.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 233,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 147,62 EUR fiel das Papier am 02.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 33,80 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,21 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 216,21 EUR für die adidas-Aktie aus.

Am 30.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,95 EUR gegenüber -0,22 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 5,46 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,27 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von adidas wird am 31.07.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 31.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 3,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

