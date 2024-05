adidas Aktie News: adidas am Montagnachmittag billiger

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von adidas gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 222,30 EUR ab.

Die adidas-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 222,30 EUR abwärts. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 222,00 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 223,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 73.278 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 29.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 233,90 EUR. Gewinne von 5,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,62 EUR. Dieser Wert wurde am 02.06.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,21 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 216,21 EUR.

Am 30.04.2024 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,95 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,22 EUR je Aktie vermeldet. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,46 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte adidas am 31.07.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 3,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

