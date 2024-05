adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit KursVerlusten

Kursverlauf

Die Aktie von adidas gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 223,40 EUR.

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 223,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 222,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 223,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 10.563 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei 233,90 EUR erreichte der Titel am 29.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 4,49 Prozent niedriger. Am 02.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 147,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 51,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

adidas-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,21 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 216,21 EUR.

Am 30.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,95 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von -0,22 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,46 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,27 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen. adidas dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung im Minus

Donnerstagshandel in Frankfurt: So performt der LUS-DAX nachmittags

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain