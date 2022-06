adidas Aktie News: adidas schiebt sich am Montagnachmittag vor

Aktien in diesem Artikel adidas 171,40 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 27.06.2022 16:22:00 Uhr 1,3 Prozent auf 172,50 EUR. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 175,84 EUR. Bei 172,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 262.144 adidas-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 336,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.08.2021 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 160,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 7,64 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 266,07 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte adidas am 06.05.2022 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,60 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 5.302,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.268,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von adidas wird am 04.08.2022 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von adidas rechnen Experten am 03.08.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 11,19 EUR je Aktie aus.

