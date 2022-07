adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel adidas 163,26 EUR

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 27.07.2022 16:22:00 Uhr mit Abschlägen von 3,6 Prozent bei 163,56 EUR. Zwischenzeitlich weitete die adidas-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 159,40 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 163,24 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 763.196 Stück gehandelt.

Bei 336,25 EUR markierte der Titel am 05.08.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 51,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 153,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2022). Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 6,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 231,20 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte adidas am 06.05.2022 vor. Das EPS belief sich auf 1,60 EUR gegenüber 2,60 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 5.302,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.268,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,65 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 04.08.2022 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 03.08.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 8,31 EUR je adidas-Aktie.

