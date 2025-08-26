adidas Aktie News: adidas schiebt sich am Mittwochmittag vor

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von adidas zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 168,55 EUR. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 170,25 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 167,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 70.733 adidas-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 56,51 Prozent zulegen. Am 07.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 160,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,63 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,03 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 250,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,06 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 7,61 EUR im Jahr 2025 aus.

