adidas Aktie News: adidas tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von adidas. Zuletzt fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 159,04 EUR ab.

Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,6 Prozent auf 159,04 EUR ab. Das Tagestief markierte die adidas-Aktie bei 158,54 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 160,00 EUR. Zuletzt wechselten 69.903 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 21.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 188,60 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 93,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 41,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 181,08 EUR je adidas-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 03.08.2023. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,88 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,52 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.343,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.596,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 29.10.2024.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,78 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

