adidas Aktie News: adidas gibt am Vormittag ab

Blick auf adidas-Kurs

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 159,62 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die adidas-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 159,62 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die adidas-Aktie bis auf 159,22 EUR. Bei 160,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 10.661 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei 188,60 EUR markierte der Titel am 21.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 18,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2022 auf bis zu 93,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 41,49 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 181,08 EUR.

Am 03.08.2023 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,88 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,52 Prozent auf 5.343,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.596,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 29.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,78 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Aktie niedriger: Spekulation über adidas als künftiger Titelsponsor von Formel-1-Team

Börse Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Montagmittag

Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich leichter