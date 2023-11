adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von adidas. Mit einem Wert von 184,36 EUR bewegte sich die adidas-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die adidas-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 184,36 EUR. Die adidas-Aktie legte bis auf 184,84 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 184,26 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 184,58 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.166 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei 188,60 EUR erreichte der Titel am 21.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.12.2022 bei 114,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 37,84 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 180,83 EUR.

adidas gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,40 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 5.999,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.408,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die adidas-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.03.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 05.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,78 EUR je adidas-Aktie.

