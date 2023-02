adidas Aktie News: adidas tendiert am Dienstagnachmittag fester

Aktien in diesem Artikel adidas 142,08 EUR

Um 04:07 Uhr ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 141,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 142,16 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 141,56 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 361.782 adidas-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.03.2022 auf bis zu 220,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,40 EUR. Dieser Wert wurde am 03.11.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 159,54 EUR für die adidas-Aktie aus.

adidas ließ sich am 10.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,34 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 5.205,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5.752,00 EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte adidas am 08.03.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 06.03.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 1,78 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

