adidas Aktie News: adidas am Mittwochmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 189,22 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 189,22 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die adidas-Aktie bei 190,06 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 188,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 84.450 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 198,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 137,54 EUR. Dieser Wert wurde am 16.03.2023 erreicht. Abschläge von 27,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,522 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 181,77 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 08.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 5.999,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.205,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 05.03.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,120 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Kursplus

adidas-Aktie etwas höher: adidas startet weitere Verkaufsaktion für "Yeezy"-Schuhe

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 legt den Rückwärtsgang ein