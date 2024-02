adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von adidas. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 189,04 EUR zu.

Die adidas-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 189,04 EUR. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 189,30 EUR an. Mit einem Wert von 188,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13.787 adidas-Aktien.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 198,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,16 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.03.2023 bei 137,54 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,522 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2022. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 181,77 EUR für die adidas-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 08.11.2023 vor. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,34 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 5.999,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5.205,00 EUR umsetzen können.

adidas wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 05.03.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass adidas 2023 einen Verlust in Höhe von -0,120 EUR ausweisen wird.

