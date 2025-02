adidas Aktie News: adidas am Mittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von adidas. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 244,10 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 244,10 EUR ab. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 241,60 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 242,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 95.566 adidas-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 263,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 7,47 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 180,82 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 35,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,53 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 0,700 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 258,08 EUR je adidas-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 29.10.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 33,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,81 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,44 Mrd. EUR ausgewiesen.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 05.03.2025 präsentieren. Am 11.03.2026 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,20 EUR je adidas-Aktie.

