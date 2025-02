adidas Aktie News: adidas gibt am Freitagnachmittag nach

Notierung im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 243,10 EUR.

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 243,10 EUR abwärts. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 241,60 EUR. Bei 242,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 149.526 adidas-Aktien.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 263,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 8,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 180,82 EUR am 07.03.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 25,62 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,53 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 258,08 EUR.

Am 29.10.2024 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,48 EUR, nach -2,12 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,44 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,81 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 11.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2024 4,20 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

