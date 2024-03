adidas Aktie News: adidas legt am Donnerstagmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 206,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,0 Prozent auf 206,70 EUR. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 208,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 206,45 EUR. Zuletzt wechselten 68.467 adidas-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.03.2024 bei 208,80 EUR. Gewinne von 1,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.03.2023 (142,26 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 31,18 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,24 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 0,700 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 189,92 EUR für die adidas-Aktie aus.

adidas gewährte am 13.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,36 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,34 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 4.812,00 EUR, gegenüber 5.205,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,55 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 02.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 2,69 EUR in den Büchern stehen haben wird.

