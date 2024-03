adidas Aktie News: adidas am Donnerstagvormittag in Grün

So bewegt sich adidas

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von adidas. Das Papier von adidas konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 207,80 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 207,80 EUR zu. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 208,10 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 206,45 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.596 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 208,80 EUR erreichte der Titel am 14.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,48 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.03.2023 bei 142,26 EUR. Mit einem Kursverlust von 31,54 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,24 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 0,700 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 189,92 EUR für die adidas-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte adidas am 13.03.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,36 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4.812,00 EUR – eine Minderung von 7,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.205,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte adidas am 30.04.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 02.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,69 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

