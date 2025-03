adidas Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von adidas

Blick auf adidas-Kurs

Die Aktie von adidas gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 220,60 EUR ab.

Das Papier von adidas befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 220,60 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die adidas-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 218,40 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 218,90 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 142.110 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 19,58 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 195,40 EUR. Mit Abgaben von 11,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,59 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 261,58 EUR.

Am 05.03.2025 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,12 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,97 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,81 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,77 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

DAX aktuell: DAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich in Rot

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX leichter