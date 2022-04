adidas Aktie News: adidas am Vormittag in Rot

Aktien in diesem Artikel adidas 185,74 EUR

Die adidas-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 07:32 Uhr um 1,6 Prozent auf 183,74 EUR nach.

Bei 335,05 EUR markierte der Titel am 05.08.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 45,16 Prozent zulegen. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 170,34 EUR. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 7,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 291,20 EUR an.

adidas ließ sich am 09.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,58 EUR gegenüber 0,68 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,41 Prozent auf 5.137,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.548,00 EUR in den Büchern gestanden.

adidas wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 06.05.2022 vorlegen. adidas dürfte die Q1 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 05.05.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 11,67 EUR je Aktie belaufen.

