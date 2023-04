adidas Aktie News: adidas am Freitagmittag mit roter Tendenz

Aktien in diesem Artikel adidas 157,74 EUR

-1,28% Charts

News

Analysen

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 157,68 EUR. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 157,14 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 158,46 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 57.976 adidas-Aktien.

Am 06.05.2022 erreichte der Anteilsschein mit 201,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,55 Prozent. Bei einem Wert von 93,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.11.2022). Mit Abgaben von 68,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 151,45 EUR.

Am 10.02.2023 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,34 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.205,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.137,00 EUR in den Büchern standen.

Am 05.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 03.05.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 1,78 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Aktie fester: adidas stellt neue Strategie für Rückgewinnung chinesischer Konsumenten vor

Letzte Phase der adidas ALTS NFT-Kollektion beginnt

Datenerhebung: Investitionen in virtuelle Welten erreichen Rekordhoch

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com