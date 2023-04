adidas Aktie News: adidas am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel adidas 157,74 EUR

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 159,46 EUR. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 159,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 158,46 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 122.718 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 201,00 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Am 03.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 93,40 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 70,73 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 151,45 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 10.02.2023. In Sachen EPS wurden 0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 0,58 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.205,00 EUR – ein Plus von 1,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5.137,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 05.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 03.05.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,78 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

