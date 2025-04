adidas Aktie News: adidas am Nachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 217,90 EUR. Kurzfristig markierte die adidas-Aktie bei 219,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 216,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 132.121 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 263,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 21,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 175,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 19,55 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,06 EUR je adidas-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 257,83 EUR angegeben.

Am 05.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das adidas ein Ergebnis je Aktie von -2,12 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,97 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,81 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 29.04.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 01.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,63 EUR je adidas-Aktie belaufen.

