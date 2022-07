adidas Aktie News: adidas tendiert am Mittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel adidas 163,94 EUR

Um 28.07.2022 12:22:00 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 164,06 EUR zu. Der Kurs der adidas-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 167,88 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 160,64 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 227.204 Stück gehandelt.

Am 05.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 336,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 51,21 Prozent wieder erreichen. Bei 153,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 6,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 229,87 EUR.

Am 06.05.2022 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.268,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.302,00 EUR ausgewiesen.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von adidas wird am 04.08.2022 gerechnet. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 03.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 7,83 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

