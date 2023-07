adidas Aktie News: adidas am Nachmittag freundlich

adidas im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 185,08 EUR.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 185,08 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 185,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 181,54 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 175.016 adidas-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.07.2023 auf bis zu 186,54 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,79 Prozent. Am 03.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 93,40 EUR ab. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 98,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 173,00 EUR je adidas-Aktie an.

adidas ließ sich am 05.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR gegenüber 1,60 EUR im Vorjahresquartal verkündet. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.274,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.302,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 03.08.2023 erwartet. adidas dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,78 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

