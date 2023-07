adidas Aktie News: adidas tendiert am Vormittag tiefer

Aktie im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 181,72 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 181,72 EUR. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 181,42 EUR. Bei 181,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.719 adidas-Aktien.

Am 25.07.2023 markierte das Papier bei 186,54 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 2,65 Prozent Luft nach oben. Am 03.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 93,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 48,60 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 173,00 EUR.

adidas ließ sich am 05.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas ein EPS von 1,60 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 5.274,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5.302,00 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 03.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 31.07.2024 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 1,78 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe adidas-Investition eingebracht

adidas-Aktie klettert: adidas verbessert Ausblick zum operativen Ergebnis - Deutsche Bank Research hebt Kursziel für adidas an

adidas-Aktie im Plus: "Yeezy"-Schlussverkauf übertrifft wohl Erwartungen - JPMorgan hebt Ziel für adidas an