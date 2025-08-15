adidas Aktie News: adidas zieht am Mittag an
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von adidas. Das Papier von adidas legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 169,75 EUR.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von adidas legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 169,75 EUR. In der Spitze legte die adidas-Aktie bis auf 170,40 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 168,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 75.239 adidas-Aktien.
Bei einem Wert von 263,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 55,41 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 160,75 EUR ab. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 5,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,03 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 250,25 EUR angegeben.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 1,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 5,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,23 Prozent gesteigert.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. Am 11.11.2026 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 7,61 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur adidas-Aktie
adidas-Aktie steigt: adidas bittet indigene Gemeinde in Mexiko um Entschuldigung für Sandalen-Design
Aktien-Tipp adidas-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in adidas von vor einem Jahr bedeutet
Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com
Nachrichten zu adidas
Analysen zu adidas
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.2025
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.2025
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2025
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.2025
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.2025
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.2025
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.2025
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.11.2024
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.2024
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.2024
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.2024
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.2024
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für adidas nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen