adidas Aktie News: adidas zieht am Mittag an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von adidas. Das Papier von adidas legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 169,75 EUR.

Das Papier von adidas legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 169,75 EUR. In der Spitze legte die adidas-Aktie bis auf 170,40 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 168,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 75.239 adidas-Aktien.

Bei einem Wert von 263,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 55,41 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 160,75 EUR ab. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 5,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,03 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 250,25 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 1,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 5,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,23 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. Am 11.11.2026 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 7,61 EUR in den Büchern stehen haben wird.

