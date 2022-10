adidas Aktie News: adidas am Mittag leichter

Aktien in diesem Artikel adidas 97,65 EUR

Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 98,24 EUR. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 96,80 EUR ein. Bei 97,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 416.014 Stück.

Am 05.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 300,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 67,28 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 94,62 EUR. Dieser Wert wurde am 25.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 165,29 EUR aus.

adidas ließ sich am 20.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,88 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.408,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.077,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte adidas am 09.11.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 08.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2022 4,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

