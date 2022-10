adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit roter Tendenz

Aktien in diesem Artikel adidas 97,53 EUR

-2,33% Charts

News

Analysen

Das Papier von adidas befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 97,52 EUR ab. Der Kurs der adidas-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 97,37 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 97,72 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 40.628 adidas-Aktien.

Bei 300,25 EUR markierte der Titel am 05.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 67,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 94,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 3,06 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 165,29 EUR aus.

Am 20.10.2022 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,88 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 6.408,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte adidas 5.077,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2022 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 08.11.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 4,21 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Aktie verliert: adidas beendet Partnerschaft mit Kanye West

Erste Schätzungen: adidas legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

adidas-Aktie rutscht ab: adidas senkt Gewinnprognose erneut - Russland-Geschäft wird abgewickelt

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com