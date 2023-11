adidas Aktie News: adidas am Mittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 184,78 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 184,78 EUR. Die adidas-Aktie sank bis auf 183,46 EUR. Bei 184,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 48.094 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 21.08.2023 markierte das Papier bei 188,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 114,60 EUR. Mit Abgaben von 37,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 180,83 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 08.11.2023. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,34 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.999,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6.408,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 05.03.2025.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,78 EUR je adidas-Aktie.

