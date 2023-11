adidas Aktie News: adidas am Nachmittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von adidas. Das Papier von adidas konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 185,76 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 185,76 EUR zu. Die adidas-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 185,88 EUR aus. Bei 184,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 104.985 adidas-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.08.2023 bei 188,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 1,53 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.12.2022 Kursverluste bis auf 114,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 38,31 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 180,83 EUR für die adidas-Aktie aus.

Am 08.11.2023 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,40 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.999,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.408,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.03.2024 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 05.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,78 EUR je adidas-Aktie.

