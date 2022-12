adidas Aktie News: Anleger schicken adidas am Mittwochnachmittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel adidas 128,50 EUR

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 126,64 EUR zu. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 129,06 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 126,34 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 148.821 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei 263,75 EUR markierte der Titel am 05.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 51,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Am 03.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 93,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,59 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 161,57 EUR.

Am 20.10.2022 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 6.408,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.752,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,40 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 08.03.2023 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 06.03.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 2,53 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

