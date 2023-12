adidas Aktie News: adidas büßt am Vormittag ein

Aktienentwicklung

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 185,24 EUR nach.

Die adidas-Aktie wies um 09:04 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 185,24 EUR abwärts. Bei 185,16 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 185,68 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 7.709 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (198,80 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 7,32 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.12.2022 bei 124,16 EUR. Mit einem Kursverlust von 32,97 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 186,82 EUR.

adidas gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 0,34 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 5.999,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 6,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 6.408,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 06.03.2024 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von adidas rechnen Experten am 05.03.2025.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 1,78 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

