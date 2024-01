adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit Abschlägen

Kurs der adidas

Die Aktie von adidas gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 176,96 EUR nach.

Die adidas-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 176,96 EUR. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 175,28 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 176,34 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 139.378 adidas-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 198,80 EUR. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 10,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.02.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 135,32 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 182,75 EUR.

adidas gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,40 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte adidas ein EPS von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 5.999,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.408,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,38 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte adidas am 13.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 05.03.2025.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,78 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

