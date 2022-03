adidas Aktie News: adidas zeigt sich gestärkt

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX steigt -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Porsche SE steigert Gewinn kräftig -- Westwing mit pessimistischer Prognose -- ABOUT YOU, Nordex, WACKER CHEMIE, JENOPTIK im Fokus

Russland liefert weiter in großem Umfang Gas für Transit durch Ukraine. Dermapharm rechnet mit einem weiter profitablen Wachstum. MAN will bald autonom fahrende Lastwagen auf die Autobahn bringen. JENOPTIK will Umsatz weiter kräftig steigern - keine höhere Dividende. CANCOM will Umsatz und Gewinn weiter steigern. Pfeiffer Vacuum peilt 2022 mit weitere Steigerungen an.