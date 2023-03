adidas Aktie News: adidas am Vormittag freundlich

Aktien in diesem Artikel adidas 142,62 EUR

1,45% Charts

News

Analysen

Das Papier von adidas legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 143,22 EUR. Kurzfristig markierte die adidas-Aktie bei 143,54 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 142,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.603 adidas-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 219,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.04.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,40 EUR. Dieser Wert wurde am 03.11.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 53,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 146,17 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 10.02.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.408,00 EUR im Vergleich zu 5.137,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte adidas am 05.05.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 03.05.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,78 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Aktie wenig bewegt: Modepartnerschaft zwischen adidas und Beyonce offenbar vor dem Aus

NYSE-Wert Nike-Aktie schließt dennoch weit im Minus: Nike vermeldet kräftiges Umsatzplus - Gemischte Gefühle bei adidas und Puma-Anlegern

So schätzen die Analysten die adidas-Aktie im Februar 2023 ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com