adidas Aktie News: adidas präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 09:22 Uhr 2,3 Prozent. Bei 192,64 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 191,62 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26.695 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2021 auf bis zu 336,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 42,71 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (170,08 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 13,26 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 291,20 EUR.

Am 09.03.2022 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. In Sachen EPS wurden 0,58 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 0,68 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 5.137,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5.548,00 EUR umgesetzt worden.

Die adidas-Bilanz für Q1 2022 wird am 06.05.2022 erwartet. Die Vorlage der Q1 2023-Ergebnisse wird von Experten am 05.05.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 11,67 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

