adidas Aktie News: adidas reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von adidas. Das Papier von adidas konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 226,60 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 226,60 EUR nach oben. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 228,20 EUR. Bei 221,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 278.688 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei 233,90 EUR markierte der Titel am 29.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,22 Prozent hinzugewinnen. Bei 147,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 34,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,21 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 216,21 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 30.04.2024. Es stand ein EPS von 0,95 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von -0,22 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,46 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,27 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von adidas rechnen Experten am 31.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,30 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

