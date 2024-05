adidas Aktie News: adidas tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich adidas

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 221,90 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:04 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 221,90 EUR abwärts. Im Tief verlor die adidas-Aktie bis auf 221,40 EUR. Bei 221,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.805 Stück gehandelt.

Bei 233,90 EUR markierte der Titel am 29.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 5,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.06.2023 bei 147,62 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,21 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 216,21 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 30.04.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 5,46 Mrd. EUR gegenüber 5,27 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 31.07.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 3,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Aktie trotzdem schwächer: Gerichtsurteil - Streifen auf Nike-Sporthose verletzen adidas-Markenrechte

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Start im Plus

Börse Europa: Euro STOXX 50 beginnt Dienstagshandel in der Gewinnzone